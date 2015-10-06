Російським чиновникам хочуть заборонити користуватися Google, Yahoo і WhatsApp

Найближчим часом у Держдуму РФ буде внесений законопроект, що забороняє державним службовцям користуватися в службових цілях інтернет-сервісами Google, Yahoo і WhatsApp, пише газета "Известия". Відповідні поправки пропонується внести до закону "Про державну громадянську службу".

Законопроект представлять голова громадської організації "Захистимо Росію" Михайло Марченко і депутат Держдуми, голова юрслужби КПРФ Вадим Соловйов. Чиновники вважають, що ніхто не почув заяви секретаря Ради безпеки РФ Миколи Патрушева, який закликав держслужбовців відмовитися від іноземних інтернет-програм через те, що в цих системах виявлені спецзасоби іноземних розвідок.

Читайте такожВ Росії Google звинуватили в монополізації і порушенні закону про конкуренцію

"Будь-яка інформація, яка передається чиновниками високого рівня, має прямий інтерес для іноземних розвідок. Не випадково деякі високопоставлені чиновники взагалі відмовилися від використання мобільного телефону, але, на жаль, це розуміють далеко не всі. Адже ніякої реакції після заяви Миколи Патрушева не послідувало", — заявив Марченко.

"В теперішній неспокійній міжнародної ситуації, звичайно, всі вони знаходяться під пильною увагою, і бажано, щоб жодних витоків не було", — розповів Соловйов.