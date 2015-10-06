У Росії з'явиться комісія з досудового блокування сайтів

Мінкомзв'язку РФ створить міжвідомчу комісію, яка дозволить оперативно блокувати доступ до сайтів з протиправною інформацією вже до 2016 року, пишуть «Известия».

Згідно з проектом «дорожніх карт», який 5 жовтня презентували заступнику керівника президентської адміністрації В'ячеславу Володіну і міністру зв'язку Миколі Никифорову, поправки в законодавство приймуть до липня наступного року.

Заступник міністра зв'язку Олексій Волін заявив, що комісія буде не тільки забороняти користувачам доступ до ресурсів, але й скасовувати вже реалізовані заборони.

У документі повідомляється, що до березня 2016 року Інститут розвитку інтернету разом з Мінкомзв'язку повинні будуть визначити особливості формування комісії та створити регламент її роботи.

За словами заступника директора з правових питань Координаційного центру національного домену мережі інтернет Сергія Копилова, зараз обговорюються різні варіанти роботи комісії. Можливо, вона стане першою інстанцією, яка приймає рішення про блокування або розблокування сайтів. Або вона зможе змінювати судові рішення про спосіб блокування сайтів, не змінюючи їх суті. Третій варіант — представники комісії будуть запрошуватися на судові засідання та виступати технічними експертами щодо способів блокування.

Читайте такожУ Росії мінімально обмежуватимуть доступ до іноземних соцмереж - Путін

Він зазначив, що будь-яке рішення, прийняте комісією, можна буде оскаржити в суді. Опрацьовується питання, хто буде нести фінансову відповідальність, якщо рішення про блокування, прийняте комісією, визнають незаконним через суд.