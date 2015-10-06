США через корупцію призупинили ряд інвестпроектів у Молдові

США призупинили фінансування низки інвестиційних проектів Молдови: "країна загрузла в корупції... не домоглася прогресу в ліквідації цього явища, а опустилася ще нижче", заявив голова американської дипмісії в Кишиневі Джеймс Петіт, пише Sputnik.

Він зазначив, що мова йде про програму Compact, ініційовану корпорацією "Виклики тисячоліття". Compact — наймасштабніша програма допомоги Молдові, яку надають США.

Вона включає в себе інвестиційні проекти у сфері сільського господарства і розвитку транспортної інфраструктури. Проект "Перехід до передового сільського господарства" з бюджетом 102 мільйони доларів передбачав відновлення одинадцяти зрошувальних систем, які забезпечать проведення іригаційних робіт на 15 тисячах гектарів сільгоспугідь. Бюджет проекту "Відновлення доріг" становив 133 мільйони доларів. Раніше була надана фінансова підтримка в розмірі близько 14 мільйонів доларів для інвестицій в післязбиральну інфраструктуру та сільськогосподарську техніку.

Читайте такожМолдова вимагає від Росії вивести війська з Придністров’я

"Подальша реалізація неможлива в нинішніх умовах, коли країна загрузла в корупції. Молдова не домоглася прогресу в ліквідації цього явища, а, навпаки, опустилася ще нижче. Я сподіваюся, що уряд республіки врахує це, а ми відновимо фінансування", — сказав Петіт, виступаючи в ефірі одного з місцевих телеканалів.

Голова дипмісії США також зазначив, що протести, які почалися в Молдові у вересні і тривають досі, це реакція суспільства на політичну кризу в країні.

Масові акції протесту почалися в Кишиневі 6 вересня. Активісти DA (Demnitate si Adevar —"Гідність і правда") виступають за боротьбу з корупцією, реформу судової системи, а також за європейську інтеграцію. Вони звинувачують нинішню владу в імітації цього процесу і обслуговуванні інтересів олігархів.

У неділю відбувся черговий масовий мітинг DA, після його закінчення протестувальники пікетували офіс відомого в країні бізнесмена, віце-голови Демпартії Володимира Плахотнюка, якого члени платформи і опозиційні сили називають "головним олігархом країни". У Молдові також проходять протести лівоцентристської опозиції, що почалися 27 вересня. Вони виступають за зміцнення молдавської державності, тісну співпрацю з Росією.

Обидва протестних руху висунули владі ультиматум, вимагаючи відставки президента, уряду, розпуску парламенту і проведення всенародних виборів голови держави. У центрі Кишинева лівоцентристи і платформа DA встановили свої наметові містечка, в яких цілодобово чергують протестуючі.