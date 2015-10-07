Законопроект про зниження ренти на газ забирає субсидії у малозабезпечених громадян - депутат

Про це заявив голова фракції «Народний фронт» Максим Бурбак в сесійній залі 7 жовтня.

«Цей законопроект – прямий удар по кишенях малозабезпечених громадян. Тому що субсидії вони отримують безпосередньо з 70% ренти – це 24,5 млрд гривень для 3,3 мільйона сімей, які вже оформили субсидію. Вчорашнім голосуванням ви намагаєтесь забрати субсидії у малозабезпечених і повернути багатим олігархам. У Верховні Раді з’явились вивернуті «робінгуди»: забрати в бідних і повернути газовим олігархам», - підкреслив Максим Бурбак.

Він також нагадав, що 2 березня Верховна Рада 291 голосами ухвалила в цілому закон №2213, яким вносили зміни до Податкового кодексу щодо збільшення ренти на газ. І за цей закон проголосували фракції коаліції.

«Беремо поіменне голосування. Цікаво, як ви тоді голосували за збільшення, а сьогодні вже голосуєте за зменшення. Ви є члени коаліції – у нас призначено коаліційний Уряд, який несе політичну відповідальність за непопулярні реформи. То коли ви були щирі - тоді чи вчора, чи ви боїтеся політичної відповідальності за непопулярні реформи?», – наголосив Максим Бурбак.

Голова фракції також нагадав народним депутатам, що газова реформа - одна з ключових для виконання Угоди між Україною і Європейським Союзом.

«Європейський Союз вимагає прозорого газового ринку, щоб ми скинули з себе газовий зашморг Росії. А ви намагаєтесь знову в нього залізти. Фракція «Народного фронту» цього вам не дозволить!», - резюмував Бурбак.