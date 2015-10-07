"Газово-олігархічне лобі" залучило навіть фракції коаліції – голова комітету ВР з ПЕК

Ще одним прикладом такого об'єднання зусиль став провал із внесенням змін до 17-и законів, які вводили в дію закон «Про ринок газу» і позбавляли групу Фірташа-Льовочкіна впливу на державні газорозподільчі мережі (облгази). Так прокоментував вчорашні голосування голова парламентського комітету з ПЕК, депутат фракції «Народний Фронт» Микола Мартиненко, - повідомляє пресс-служба «НФ».

«Всі побачили, що у Верховній Раді сформувалось потужне газово-олігархічне лобі, яке залучило навіть фракції коаліції. Тут реалізується двоходовка. По-перше, під гучними передвиборчими гаслами зменшення тарифів на газ знижена рента для «Укргазовидобування». Це підриває виконання держбюджету і ставить під загрозу виплату субсидій для мільйонів людей», - наголосив голова профільного комітету. По-друге, під час наступного обговорення законопроекту буде спроба знизити ренту з 70% до трохи більше 20% для підприємств зі спільною діяльністю, які контролюються газовими олігархами. Натомість комітет з ПЕК рекомендував парламенту підтримати урядовий законопроект, оскільки він створює умови для розвитку галузі, нагадав Микола Мартиненко.

«Не менш важливим стало торпедування газовими олігархами пакету із внесенням змін до 17-и законів по ринку газу. Вони потрібні для роботи концептуального закону про ринок газу. Він був ухвалений на минулій сесії і високо оцінений нашими західними партнерами як приклад глибинної реформи в енергетиці та складова імплементації Третього енергопакету ЄС. І що ми побачили вчора? Неголосування за пакет законів з боку багатьох депутатів коаліції. Фірташ і Львочкін радісно потирають руки – адже без цих змін держава не може у них забрати облгази, з яких олігархи викачують мільярди гривнь. Але даремно радіють: закон про ринок газу вже запущений і Кабмін своїми рішеннями зробить все можливе для його повноцінного функціонування», - наголосив голова комітету з ПЕК.