Медведєв не втомлюється розповідати про користь продуктового ембарго для Росії

"Нагадаю, що Росією були введені особливі відповідні обмежувальні заходи на поставку сільгосппродукції з ряду країн Європи та США. Це рішення, яке було значною мірою продиктоване політичними міркуваннями, тим не менше, виявилося дуже вигідним для нашого агропромислового комплексу, ну і цілого ряду підприємств, компаній з різних країн, які з нами співпрацюють", — зазначив голова уряду на церемонії відкриття сільськогосподарської виставки "Золота осінь", пише РИА Новости.

За його словами, цілі аграрної політики залишаються незмінними — це сучасне конкурентоспроможне сільське господарство, високотехнологічний харчопром, якісні та доступні за ціною продукти на столах російських споживачів. Медведєв нагадав, що для досягнення цих показників використовується цілий ряд інструментів довгострокового та оперативного планування.

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Заради збереження і нарощування темпів розвитку АПК він закликав більше уваги приділяти модернізації і вкладати значні фінансові ресурси в наукові дослідження. "Нам дійсно дуже важливо займатися аграрною наукою", — підкреслив Медведєв, нагадавши, що з багатьох питань, у тому числі селекції, Росія значно відстає від зарубіжних партнерів.

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Як повідомляв УНІАН, експерти при уряді РФ заявляли, що продовольче ембарго, введене російською владою, призвело до різкого стрибка цін і зниження якості продукції в країні.