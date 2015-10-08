Україна може ввести режим вільної торгівлі з країнами Західної Африки

Міністерство закордонних справ України (МЗС) запропонувало Міністерству економічного розвитку і торгівлі запровадити режим вільної торгівлі з країнами Економічного співтовариства західноафриканських держав, повідомив начальник відділу країн Африки департаменту країн Близького і Середнього Сходу і Африки МЗС Рустам Аждар у ході Міжнародного економічного та інвестиційного форуму «Україна – Близький Схід і Африка».

«МЗС ініціював перед Мінекономіки розгляд питання створення режиму вільної торгівлі між Україною і державами економічного співробітництва країн Західної Африки», - сказав Аждар.

Чиновник зазначив, що в Африці існує стійкий попит на українську продукцію аграрного сектору. За словами Аждара, Україна може розширити присутність на африканських ринках, зокрема, через організацію роботи торгових домів, які реєструватимуться в Африці і здійснюватимуть імпорт української продукції.

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Довідка УНІАН. За останніми даними Державної служби статистики України, у січні-липні 2015 року Україна експортувала до країн Економічного співтовариства західноафриканських держав товарів на 190 млн дол., при цьому загальний обсяг експорту українських товарів у зазначеному періоді становить 21,7 млрд дол. Щодо імпорту із західноафриканських країн, то він становить 3,9 млн дол. проти 20,3 млрд дол. загального імпорту.

До Економічного співтовариства західноафриканських держав входять Бенін, Буркіна-Фасо, Гамбія, Гана, Гвінея, Гвінея-Бісау, Кот-Д'Івуар, Кабо-Верде, Ліберія, Малі, Нігер, Нігерія, Сенегал, Сьєрра-Леоне і Того.