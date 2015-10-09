Україна може взяти участь у будівельних, нафтогазових та аграрних проектах Казахстану

Українські компанії можуть взяти активну участь в реалізації цілої низки проектів у будівельній індустрії, машинобудуванні, нафтогазовій та аграрній галузях Казахстану.

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента України Петра Порошенка, про це йшла мова в ході переговорів Порошенка з прем'єр-міністром Казахстану Карімом Масимовим.

Як підкреслили в прес-службі, Порошенко привітав вступ Казахстану до СОТ та звернув увагу, що запуск режиму Зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, а також участь Казахстану у СОТ створять додаткові можливості для посилення співпраці Києва та Астани.

"Крім того, сторони обговорили хід виконання реформ у своїх країнах та низку інфраструктурних проектів, зокрема, в будівництві, нафтогазовому секторі, аграрної галузі та машинобудуванні, в яких могли б взяти участь українські виробники, - повідомили в прес-службі. – Також співрозмовники обговорили питання диверсифікації поставок газу до України".

Як зазначили в прес-службі глави держави, особливу увагу на переговорах приділили питанню розширення співробітництва у сфері транспорту, а саме - участі в проекті "Економічний пояс шовковий шлях" за маршрутом Західний Китай – Західна Європа.

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Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко перебуває з офіційним візитом у Казахстані. Сьогодні, 9 жовтня, запланований діловий форум Україна – Казахстан, участь у якому також візьме президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв.

За даними Держстату, за підсумками першого півріччя поточного року обсяг торгівлі між Україною і Казахстаном склав 554,1 мільйона доларів, позитивне торгове сальдо – 237 мільйонів доларів. Порівняно з 2014 роком ці показники дещо зменшилися.