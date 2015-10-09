Закон Тимошенко про ренту на газ призведе до підвищення тарифів для населення - депутат

Про це заявив у коментарі журналістам народний депутат фракції «Народний фронт», член Комітету з питань економічної політики Вадим Кривенко.

«Прийняття законопроекту про зниження ренти на газ повністю руйнує систему пільг, систему знижки при його споживанні менше 200 кубів - так званого соціального споживання», - сказав він.

«Проста людина, яка споживає небагато газу - 200-300 кубів - після ухвалення закону Юлії Тимошенко отримує знижку на газ десь приблизно трохи більше 10%, але при цьому лишається без субсидій і соціального споживання», - наголосив Кривенко.

«Кому вигідний цей закон? Наприклад, тому, хто споживає 10 тисяч кубів газу на місяць, опалюючи п'ятиповерховий будинок і стометровий басейн. Дійсно, тоді такий громадянин зекономить 10 тисяч гривень і більше, а якщо особа споживає 200-300 кубів, вона платитиме більше ніж зараз, коли має субсидії і пільгове споживання», - підкреслив народний депутат.

За словами члена Комітету з питань економічної політики, закон Тимошенко спрямований на руйнацію субсидій для населення, запроваджених Урядом Арсенія Яценюка.

«Джерелом цих субсидій були якраз кошти, отримані від сплати олігархами ренти на газ. Якщо її зараз понизити, не буде звідки допомагати 3 мільйонам малозабезпечених українських сімей, які вже оформили субсидії», - резюмував Вадим Кривенко.