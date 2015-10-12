Швейцарська компанія "Асiно Фарма" придбала українського виробника ліків "Фарма Старт"

Попри кризову ситуацію вітчизняний фармацевтичний ринок залишається вкрай привабливим для інвесторів. Це підтвердив один з європейських фармацевтичних виробників – швейцарська компанія «Асіно Фарма», яка нещодавно придбала київського виробника ліків «Фарма Старт».

Придбання компанії «Фарма Старт» відповідає стратегії «Асіно Фарма» - розвиток бізнесу шляхом виходу на високопотенційні ринки країн СНД, а також на деякі ринки Близького Сходу, Африки та Латинської Америки. Інтеграція з «Фарма Старт» дозволяє «Асіно Фарма» увійти на другий за величиною ринок в регіоні СНД.

Незважаючи на нестабільну політичну та економічну ситуацію в Україні, фармацевтичний ринок має добрий потенціал зростання. Місцеві компанії-виробники ліків отримали певну перевагу, оскільки вони менше залежать від коливань курсу валют, ніж імпортери, і здатні забезпечити більш доступну ціну на лікарські засоби.

Придбання компанії «Фарма Старт» позитивно вплине на продажі, прибуток та операційну маржу Асіно.

- Ми маємо власний науково-дослідний центр з розробки ліків за технологіями уповільненого вивільнення, що дозволяє пацієнту замість трьох разів на день приймати таблетку один раз. Ми випускатимемо ліки в галузі психіатрії, неврології, кардіології, терапії, а також безрецептурні препарати, - говорить Євген Заїка, генеральний директор компанії «Фарма Старт». – Ми виробляємо також свої генерики, тобто замінники ліків-оригіналів, для лікування хвороби Паркінсона, Альцгеймера, епілепсії, шизофренії, біполярних розладів а також артеріальної гіпертензії. Всього близько 90-та продуктів. З них 40 – українські, решту виробляє компанія «Асіно Фарма».

У швейцарській компанії впевнені, що швидкий розвиток бізнесу буде забезпечено на зростаючих ринках, таких як Україна та інші країни СНД. Локалізація - важливий фактор успіху на цих ринках, що забезпечує пацієнтів високоякісними препаратами за доступними цінами.