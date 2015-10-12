Казахстан ратифікував протокол про приєднання до СОТ
Офіційно Казахстан стане 162-м членом організації наприкінці 2015 року, після врегулювання всіх процедурних формальностей.
Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв підписав закон про ратифікацію протоколу про приєднання республіки до Марракешської угоди про заснування Світової організації торгівлі (СОТ) від 15 квітня 1994 року.
Про це повідомляє Прайм з посиланням на прес-службу Назарбаєва.
"Протокол про приєднання Казахстану до Марракешської угоди про заснування світової організації торгівлі підписано в Женеві 27 липня 2015 року. Протокол і включені в нього зобов'язання є невід'ємною частиною угоди СОТ", - говориться в повідомленні.
Офіційно Казахстан стане 162-м членом організації наприкінці 2015 року, після врегулювання всіх процедурних формальностей. Раніше протокол ратифікував парламент Казахстану.
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Як повідомляв УНІАН, 22 червня Назарбаєв у зверненні до нації повідомив про вступ республіки до СОТ. "Сьогодні в Женеві відбулося фінальне засідання робочої групи, на якому офіційно оголошено про завершення переговорів щодо вступу Казахстану до Світової організації торгівлі. Дана подія є для нас історичним. Казахстан стане 162-м членом СОТ. Всі великі економіки світу визнали Казахстан як країни із сприятливим інвестиційним кліматом, провідну торговельну політику відповідно до норм міжнародного права", - зазначив президент.
Назарбаєв нагадав про те, що переговори про вступ Казахстану до СОТ тривали 19 років. "Нам вдалося поєднати вимоги СОТ та ЄАЕС, виходячи при цьому з наших національних інтересів", - підкреслив глава держави. Разом з тим він попередив, що "разом з перевагами вступу в цю організацію посилюється і конкуренція". "Усім товаровиробникам треба підтягуватися на світовий рівень", - резюмував Назарбаєв.
Всесвітня торгова організація - міжнародна організація, створена з метою лібералізації міжнародної торгівлі і регулювання торгово-політичних відносин держав-членів. СОТ є правонаступницею Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ) яка діяла з 1947 року.