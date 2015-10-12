Dell купує EMC: це буде найбільша угода в світі високих технологій

Операція була схвалена радою директорів EMC, повідомляє Бі-бі-сі. У повідомленні Dell вказується, що в результаті злиття буде утворена найбільша у світі приватна комп'ютерна компанія.

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За словами глави EMC Джозефа Туччі, в індустрії сьогодні відбуваються безпрецедентні зміни, і в цих умовах необхідно створити нову компанію для нової епохи.

На торгах у понеділок акції EMC подорожчали майже на 5% після появи новини про об'єднання двох комп'ютерних гігантів.

Dell, заснована в 1984 році, є однією з найбільших компаній в світі в сфері виробництва комп'ютерів.

EMC також є однією з найбільших корпорацій на ринку продуктів, послуг і рішень для зберігання і управління інформацією.