Легалізація грального бізнесу: де в Україні можуть з'явитися казино

У разі легалізації грального бізнесу в Україні, казино можуть відкритися в 4 - і 5-зіркових готелях практично у всіх великих містах країни.

Про це у Facebook написав радник міністра економрозвитку і торгівлі з питань туризму Олексій Євченко.

"Якщо буде прийнятий Закон про легалізацію грального бізнесу, в якому місцями розташування будуть готелі саме цих категорій, то географія розміщення казино буде відповідати точкам на карті", - говориться в повідомленні.

Крім того, він зазначив, що у разі введення додаткових обмежувальних параметрів (наприклад кількості номерів, додаткової інфраструктури, співвідношення площі номерного фонду та гральної зони), кількість цих точок істотно змінитися.

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Як повідомляв УНІАН, раніше міністр фінансів Наталія Яресько запропонувала повернути казино і букмейкерів в українські міста.