Кримчанам хочуть дозволити не повідомляти владу РФ про громадянство України

"Заступник глави Держради" окупованого Росією Криму Андрій Козенко вніс на розгляд нелегітимного парламенту півострова проект змін у федеральне законодавство, що дозволяють кримчанам не підтверджувати наявність другого громадянства, передають "Новини Криму".

Зокрема, пропонується не застосовувати правила, передбачені законом «Про громадянство Російської Федерації» стосовно жителів анексованого Криму. Мова йде про необхідність письмового повідомлення кримським органам Федеральної міграційної служби про наявність громадянства України.

Читайте такожБлокада Криму: активісти будуть домагатися повного відключення півострова від електроенергії На думку Козенко, прийняття поправок дозволить уникнути нагнітання соціальної і політичної напруженості в окупованому Криму.

Після проходження всіх стадій розгляду в нелегітимному кримському парламенті, документ буде направлений в Державну Думу РФ. При цьому готовність лобіювати цю ініціативу в Раді Федерацій висловив сенатор Сергій Цеков.

Нагадаємо, з 1 січня 2016 року всі кримчани, які не відмовилися від українського і будь-якого іншого громадянства, крім російського, зобов'язані повідомити про це міграційну службу.