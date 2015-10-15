Україна в листопаді проведе бізнес-форуми у Норвегії та Франції

Україна проведе бізнес-форум в Осло 9 листопада і в Парижі 18 листопада, заявила заступник міністра економічного розвитку і торгівлі – торговий представник України Наталія Микольська на засіданні Ради з просування експорту в четвер.

"У листопаді пройде бізнес-форум у Норвегії, а також українсько-французький бізнес-форум у Парижі", - сказала вона.

За словами Микольської, у грудні урядова делегація спільно з представниками бізнесу відвідає Іран, а засідання міжурядових комісій щодо поліпшення торговельних відносин з різними країнами, включаючи Китай, проходитимуть регулярно до кінця поточного року.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Німеччина планує 23 жовтня провести діловий форум, участь у якому, як очікується, візьме федеральний канцлер ФРН Ангела Меркель, а також заплановано відкрити Українсько-Німецьку торговельну палату.

За інформацією Держстату, у січні-липні 2015 року порівняно з аналогічним періодом попереднього року експорт товарів з України знизився на 34,8% - до 21,680 млрд дол., імпорт - на 37,8%, до 20,268 млрд дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 1,07 (у січні-липні 2014 року - 1,02). Зовнішньоторговельні операції в цей період проводилися з партнерами з 209 країн світу.

Обсяг експорту товарів до Російської Федерації у січні-липні порівняно з аналогічним періодом минулого року знизився на 58,7% - до 2,760 млрд дол., обсяг імпорту за цей період знизився на 61,5% - до 3,471 млрд дол.