Під люстрацію потрапляють 42% керівництва Фіскальної служби - Мін'юст

Під дію закону про очищення влади потрапляє 42% службовців центрального апарату Державної фіскальної служби (ДФС).

Про це в ході прес-конференції повідомила директор департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції Тетяна Козаченко.

При цьому, за її словами, голова Фіскальної служби Роман Насіров до зазначених 42% не входить.

"Ми виявили, що зараз система чинить опір настільки, що в центральному апараті ДФС 42% людей підлягають забороні", - сказала вона.

Крім того, Козаченко додала, що в територіальних органах Фіскальної служби підпадають під люстрацію 15% службовців.

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство юстиції 29 вересня почало перевірку Державної фіскальної служби України на предмет того, як відомство виконує закон про очищення влади. Робочу групу Мін'юсту було сформовано за дорученням Кабінету міністрів після того, як ДФС звернулася з проханням провести внутрішню перевірку органу на належне виконання чинного законодавства.