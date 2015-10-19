Deutsche Bank після скандалів оголосив про масштабні перестановки в керівництві

Новий генеральний директор банку Джон Крайан змушений піти на реформи через великі втрати після низки скандалів, а також проблем на азіатському ринку, в результаті чого вартість банку виявилася нижчою за конкурентів, зокрема, UBS і Credit Suisse, які вже почали реструктуризацію, пише Рейтер.

Головний німецький кредитор оголосив про рекордний доподатковий збиток у 6 мільярдів євро ($6,81 млрд) у третьому кварталі і попередив про можливе скорочення дивідендів.

У результаті реформ покине свій пост Колін Фен, який відповідав за торгівлю цінними паперами, а також Стефан Ляйтнер, Стефан Краузе і Генрі Ритчот. Після закінчення перехідного періоду банк залишить і Мішель Фейссола, який очолював підрозділ з управління активами заможних клієнтів.

"Це, можливо, найбільша реорганізація в історії Deutsche Bank. Необхідно прийняти важкі рішення", - сказав голова наглядової ради Пауль Ахляйтнер в неділю.

Читайте такожНімецький Deutsche Bank оголосив про скорочення свого бізнесу в Росії

У рамках реструктуризації, трейдинг Deutsche Bank утворює новий підрозділ під назвою Global Markets, який очолить Гарт Річі.

Підрозділ з обслуговування корпоративних клієнтів очолить нинішній співдиректор інвестиційного підрозділу Джефф Урвін.

Deutsche Bank також розділить підрозділ управління капіталом. Одна частина буде займатися надбагатими клієнтами, а інша - інституціональними клієнтами.