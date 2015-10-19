В уряді РФ запропонували підвищити пенсійний вік для жінок відразу на 8 років

Пенсійний вік для чоловіків і для жінок в Росії слід підвищити до 63 років.

Таку думку висловив голова Мінекономрозвитку РФ Олексій Улюкаєв в ефірі передачі «Познер» на «Першому каналі», що транслюється на Далекий Схід, передає РБК.

«Моя думка така — 63 років і для чоловіків, і для жінок», — сказав він.

В уряді Росії давно йдуть дискусії про підвищення пенсійного віку. Наприкінці вересня міністр фінансів РФ Антон Силуанов заявив, що необхідно «терміново» вирішити питання про підвищення віку виходу на пенсію. За його словами, це дозволить в тому числі «згладити наслідки» від слабкої демографії і не підвищувати навантаження на підприємства. 2 жовтня віце-прем'єр Ольга Голодець пообіцяла, що пенсійний вік найближчим часом підвищуватися не буде.

На думку екс-голови Мінфіну РФ Олексія Кудріна, підвищення пенсійного віку у Росії відкладуть на три роки, щоб не приймати перед президентськими виборами непопулярних рішень. «Я думаю, що через три роки, після виборів президента, все-таки буде підвищено пенсійний вік», — говорив він.

9 жовтня голова юридичної служби КПРФ Вадим Соловйов направив звернення прем'єр-міністру Росії Дмитру Медведєву з пропозицією про проведення референдуму з питання про підвищення пенсійного віку. Він пояснив це тим, що уряд мусить заручитися підтримкою населення, перш ніж приймати рішення про підвищення пенсійного віку.

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У червні стало відомо, що згадка теми пенсійного віку міститься в проекті Основних напрямів бюджетної політики на 2016 рік і плановий період 2017-2018 років. Повідомлялося, що вік виходу на пенсію може стати єдиним для чоловіків і жінок, поступово підвищуючись до 63 років.

Зараз в РФ чоловіки мають право виходу на пенсію в 60 років, а жінки — у 55.