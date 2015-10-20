Росіянам розповіли про вигоди від підвищення пенсійного віку

Колишній міністр фінансів РФ, голова Комітету громадських ініціатив Олексій Кудрін вважає, що підвищення пенсійного віку в Росії на один рік здатне вивільнити понад 250 млрд руб. на бюджетні витрати, дозволивши відразу покрити дефіцит пенсійного забезпечення.

Про це він заявив сьогодні на XIV загальноросійському форумі "Стратегічне планування в регіонах Росії: простір вибору і вибір простору", пише ТАСС.

"Приблизно, річне підвищення пенсійного віку дає від 250 млрд рублів і більше. Тобто, сьогодні таке підвищення на один рік по суті ліквідувало б дефіцит індексації на повний обсяг до 12% у рік. Тобто за рахунок тих ресурсів, які вже є, — 4%, третина (передбачуваної індексації 2016 року), і за рахунок підвищення пенсійного віку ще можна було б проіндексувати майже на рівень інфляції", — зазначив Кудрін.

Кудрін сьогодні підтримав оцінки голови Мінекономрозвитку РФ Улюкаєва щодо параметрів можливого підвищення пенсійного віку в Росії. "Приблизно експерти сходяться на тому, що за нинішньої ситуації краще визначити довгостроковий вік виходу на пенсію близько 63 років для чоловіків і для жінок. Це не означає, що підвищення почнеться з наступного року, обговорюється крок збільшення — по півроку за рік або з року в рік", — пояснив Кудрін.

На його погляд, "недоіндексуючи" пенсії, ми починаємо вирішувати дефіцит пенсійної системи за рахунок пенсіонерів". "А пропонується вирішувати за рахунок трудящих людей, які, попрацювавши рік-два більше, забезпечать гідну пенсію, в тому числі індексацію. Моя думка щодо кроку — сьогодні можна зробити півроку, але тільки якщо ми почнемо з наступного року або через рік. Якщо ми відтягнемо на 3-4 роки, то там немає варіантів — потрібно буде робити це (підвищення) по року (щорічно)", — сказав екс-міністр фінансів.

Напередодні голова Мінекономрозвитку РФ Олексій Улюкаєв висловив думку, що альтернативи підвищенню пенсійного віку в країні не існує, і запропонував підняти його до 63 років і для чоловіків, і для жінок.

"Моя думка така — 63 років і для чоловіків, і для жінок", — підкреслив він.

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Раніше Улюкаєв попереджав, що зволікання з підвищенням пенсійного віку загрожує необхідністю більш жорстких рішень у майбутньому.