Нью-Йорк покарав тютюнові компанії: вони оплатять лікування курців на $550 мільйонів

Влада Нью-Йорка отримає компенсацію від найбільших американських компаній з тютюнових виробів у $550 млн згідно з мировою угодою, укладеною після закінчення 12 років судових тяжб, передає Газета.RU з посиланням на офіційний сайт генпрокурора Еріка Шнайдермана.

«Великі виробники повинні оплачувати шкоду, яку тютюн завдає і продовжує завдавати населенню Нью-Йорка», - зазначає обвинувач.

Читайте такожМОЗ підтримує ініціативу щодо підвищення акцизу на сигарети на 40% в 2016 роціЗа словами генпрокурора, половина цієї суми дістанеться штату, а інше - владі міста та низці округів. Всі кошти будуть спрямовані на лікування громадян з захворюваннями, викликаними курінням. Він також підкреслив, що тютюнові компанії будуть залучатися до відповідальності й надалі.