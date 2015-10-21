Закон "Про електронну комерцію" потребує доопрацювань – експерт

Таку думку в ефірі програми «Електронне суспільство» озвучив директор з розвитку компанії «Універсальні інформаційні технології» Максим Нечаєв.

За словами експерта, ухвалення цього документа учасники вітчизняного ринку чекали дуже довго. Насамперед, на думку Нечаєва, цей закон важливий для інтернет-торговців.

«Якщо раніше для проведення операції покупки в інтернеті існувала оферта в електронному вигляді, яка сама по собі не несла ніяких юридичних наслідків, то тепер затвердженим законом передбачено, що електронна версія договору прирівнюється до паперової», - сказав він.

Нечаєв також зазначив, що ця норма захищає обидві сторони: і покупця, і продавця, оскільки згідно із законом угода підтверджується електронним цифровим підписом.

В цілому, на думку директора з розвитку компанії «Універсальні інформаційні технології», прийнятий і підписаний президентом закон позитивно позначиться на темпах розвитку українського ринку електронної комерції.

«Вже зараз щорічні темпи зростання ринку становлять 30-40%. Цьому сприяє поява нових сервісів, а також зростання рівня довіри споживачів до банківської сфери, в тому числі і до сервісу оплати товарів і послуг в інтернеті за допомогою банківських карток», - повідомив Нечаєв.

Серед найбільш затребуваних сервісів даного напрямку була відзначена послуга переказу коштів з карти на карту (Р2Р).

Однак, на думку Нечаєва, в законі є і суттєві недоопрацювання. Зокрема, за його словами, в документі передбачені практично всі нюанси діяльності юридичних осіб, а взаємодію приватних осіб цей закон обійшов стороною.

«Виходить, що закон «обгородив» приватних осіб від цієї діяльності, не висунувши до них вимог. І це дійсно істотне упущення, оскільки зараз у нашій країні дуже поширена торгівля між приватними особами новими товарами і товарами б/у на таких майданчиках як OLX, Prom.ua, Klumba і т. д.», - заявив експерт.

Нечаєв зазначив, що ринок не стоїть на місці, постійно розвивається, тому зміни в закон «Про електронну комерцію» потрібно буде вносити вже дуже скоро.

«Зараз учасники ринку пропонують більш вдосконалену версію сервісу передачі коштів з карти на карту, так звану послугу Pay2me, з допомогою якої можна створити індивідуальні посилання і QR-коди для розміщення на своїх сайтах та сторінках в соцмережах для швидкого прийому грошей. Для того щоб збалансувати і це напрямок ринку e-commerce, необхідно вже починати ініціювати зміни в закон», - резюмував Нечаєв.