Кримчани не відгукнулися на заклик Росії "подарувати дрова"

Кримчани не приєдналися до всеросійської благодійної акції «Подаруй дрова», передають "Новини Криму".

Як відомо, акція спрямована на надання допомоги одиноким пенсіонерам, у чиїх будинках досі пічне опалення. Купівля та доставка дров на зиму в середньому по Росії становить 5-6 тисяч рублів (1 дол. - в середньому 62 руб.), а пенсія іноді буває і нижче 7-ми.

Читайте такожМЗС жорстко засуджує захоплення РФ культурних, матеріальних та історичних цінностей України в Криму«Ми чули про цю акцію по телевізійних каналах, і незвичайний напрямок змусив нас провести невеличке опитування серед нашої бази нужденних і підтвердилося, що дрова більшість з них не потребує: Крим багатий лісами, знайти завалене дерево і принести додому дрова цілком можливо», – прокоментувала ситуацію директор благодійного фонду «Добро світу: волонтери Криму» Валерія Петрусевич.

За її словами, якщо з'явиться додаткова інформація про необхідність проведення відповідної акції, кримські волонтери до неї приєднаються. Однак вона сумнівається, що це відбудеться.

«У нас теплий регіон – серйозні холоди бувають раз на кілька років, а мінусова температура зазвичай триває не більше місяця у рік. Багато сел газифіковані, ну а там де немає газу, часто опалюють житло обігрівачами», – заявила вона.

Акція «Подаруй дрова» викликала широкий резонанс у Росії після того, як прокоментував її опозиціонер Олексій Навальний у своєму блозі. «Якщо машина дров коштує 5000 рублів, то продавши наручний годинник Дмитра Пєскова, прес-секретаря президента країни, де «кожен виживає, як може» і «зима – страшний час для старих», то 37 000 000 рублів/5000 рублів за машину = 7 400 машин дров для пенсіонерів країни».