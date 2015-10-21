Турецький бізнес розглядає можливості розширення своєї діяльності на Вінниччині

Зокрема, під час зустрічі з головою облдержадміністрації Валерієм Коровієм іноземні гості обговорили шляхи покращення умов ведення бізнесу, перспективи активізації та потенційні напрямки міжрегіональної співпраці Вінниччини та регіонів Туреччини.

Очільник виконавчої гілки обласної влади Валерій Коровій відзначив, що бізнес Вінниччини та Туреччини тісно взаємопов’язаний.

«Експорт Вінниччини до Туреччини збільшився в 5 раз. Зокрема, Вінницький масложир комбінат поставляє олію , компанія Барлінек Інвест - паркетну дошку. Крім того на турецькому ринку присутні і цілий ряд підприємств харчової промисловості нашого регіону . Що стосується імпорту – то це машинобудування , яке для нас є надзвичайно важливим , багато продукції легкої промисловості поставляється на вінницький ринок. Однак переконаний, що наша співпраця може бути більшою. Наш бізнес чітко переорієнтовується на інші ринки збуту своєї продукції і форми співпраці. В місті Вінниця створено дві «Green Zone», де можна розміщувати великі підприємства. Також ми маємо 16 «бrownfield» - це території колишніх підприємств заводів, які не працюють, але там є потужності і можна працювати» - наголосив Валерій Коровій.

Водночас керівник Вінниччини зауважив, що потрібно розглядати в якості пріоритетного напрямку співпраці, і туризм.

«Ми могли тісніше налагодити співпрацю в частині інвестицій в сферу туризму. Особливо, враховуючи той досвід, який є в турецькому туризмі. В нас є Хмільник, який відомий як місто-курорт» - підкреслив Валерій Коровій.

В свою чергу віце-голова TUID “Міжнародної спілки бізнесменів України та Туреччини Бурак Пехливан подякував за теплий прийом та висловив сподівання, що візит до Вінниччини буде плідним, і посприяє подальшому розвитку торговельно-економічних відносин між Туреччиною та Україною.

Бурак Пехливан розповів учасникам зібрання, що Міжнародна спілка бізнесменів України та Туреччини TUID була заснована у Києві в 2004 році групою турецьких бізнесменів за підтримки Посольства Турецької Республіки в Україні. Сьогодні представництва організації також функціонують у Харкові, Одесі, Херсоні та Стамбулі. Наразі працюють над відкриттям філій в інших містах України.

«Ми налагоджуємо зв’язки для співпраці з турецькими компаніями, які певним чином представляють турецький світ бізнесу в Україні. А тим українським фірмам, які працюють у Туреччині, всіляко допомагаємо й намагаємося сприяти їх подальшому розвитку. Ми презентуємо бізнес всіх галузей. Однак ми розвиваємо не лише бізнес зв’язки, а й культурні, адже це теж важливо для розвитку відносин між країнами. Ми хочемо більше інвестувати в Україну, тому сформували делегації, які у пошуках партнерів відправилися в області України, зокрема у Вінницьку. Для нас дуже цікава Вінниччина, тому маємо надію що найближчим часом сюди будуть зроблені інвестиції. Через три тижні проходитимуть Дні України в Стамбулі за участі нашої організації, і ми зробимо там презентацію про Україну, і зокрема про Вінниччину» - зазначив Бурак Пехливан. ​