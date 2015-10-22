В Росії почали підвищувати пенсійний вік, чиновники зможуть виходити на пенсію з 65 років

В Росії почали підвищувати пенсійний вік, чиновники зможуть виходити на пенсію в 65 років.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на засіданні російського уряду сказав прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв.

"Ми сьогодні розглянемо документ, який був підготовлений по пенсійному віку для окремих категорій громадян. Мова йде про вихід на пенсію державних службовців, цивільних службовців, муніципальних службовців, а також осіб, які заміщають державні посади в різних структурах – це наш парламент, тобто Державна дума, Рада Федерації, члени уряду, – тобто осіб, які заміщають так звані державні посади", - сказав Медведєв.

За його словами, мова йде про збільшення віку виходу на пенсію для цих категорій громадян до 65 років, а наразі діє загальний порядок.

Він повідомив, що ця ініціатива була запропонована депутатами Держдуми.

"Введення цієї норми спричинить за собою корекцію деяких положень законодавства, у тому числі за строками та порядком обчислення стажу. Законопроект стосується цілком певної частини працюючих громадян нашої країни і, природно, має передбачати перехідні періоди, для того, щоб люди могли підготуватися і вже з повним усвідомленням справи взяти для себе те чи інше рішення", - зазначив Медведєв.

"Для абсолютної більшості інших людей вік виходу на пенсію зберігається у рамках чинного законодавства", - запевнив він.

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23 вересня голова Мінфіну РФ Антон Сілуанов виступив за термінове підвищення пенсійного віку в Росії.

"Потрібно терміново вирішувати питання підвищення пенсійного віку. Це дасть змогу краще збалансувати пенсійну систему без підвищення страхових внесків", - сказав Сілуанов.