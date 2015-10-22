Німеччина очікує дефіциту бюджету через витрати на біженців

Про це повідомляє Wall Street Journal з посиланням на останній звіт Міністерства фінансів Німеччини, передає Прайм.

Заступник міністра фінансів Німеччини Томас Штеффен пояснив, що в 2015 році бюджет буде виконаний з профіцитом. "Однак нинішні прогнози на наступний рік вказують на майже збалансований бюджет у зв'язку із збільшенням витрат, які в основному йдуть на прийняття і розміщення біженців", – пояснив Штеффен.

Урядом країни в жовтні поточного року було прийнято рішення збільшити витрати федерального бюджету на підтримку регіонів у зв'язку з необхідністю утримання мігрантів майже в два рази.

Німеччина очікує, що до кінця 2015 року в країну прибуде від 800 тисяч до 1 мільйона біженців. Це в чотири рази перевищує приплив мігрантів в 2014 році. Сумарні витрати на розміщення приїжджих місцеві органи влади оцінюють на рівні 15 млрд євро в 2015 році, що на 9,6 млрд євро перевищує минулорічні показники.

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Державний бюджет Німеччини включає в себе федеральну скарбницю, бюджети на рівні земель і органів місцевого самоврядування, а також витрати на соцзабезпечення.