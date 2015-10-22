Суд Євросоюзу звільнив від податків обмін біткоінів

Суд Євросоюзу виніс рішення звільнити від оподаткування обмін криптовалюти біткоін, повідомляє Lenta.ru з посиланням на Bloomberg.

У постанові суду сказано, що віртуальні валюти повинні регулюватися тими ж правилами, що й традиційні гроші.

При цьому суд наголосив, що в теорії біткоіни можуть обкладатися податком. Однак у ситуаціях з обміном цих одиниць на інші валюти податок на додану вартість (ПДВ) стягуватися не може.

Справу було запущено за результатами судової тяганини у Швеції про те, чи повинна держава дати власникам біткоінів можливість обмінювати їх без оподаткування.