У Росії схвалили закон, що підвищує пенсійний вік держслужбовців

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв схвалив федеральний законопроект про підвищення пенсійного віку держслужбовцям за підсумками засідання Кабінету міністрів, повідомляє Прайм.

"Рішення уряду: схвалити проект федерального закону "Про внесення змін до окремих законодавчих актів Російської Федерації в частині збільшення пенсійного віку окремих категорій громадян" та внести його в Державну Думу в установленому порядку", - говориться в повідомленні.

Законопроектом передбачається зміна віку виходу на пенсію для державних службовців з 60 до 65 років. Також передбачається поступове збільшення мінімального стажу державної цивільної служби, що дає право на призначення пенсії за вислугу років та визначення її розміру, з 15 до 20 років. Проект закону, який був схвалений комісією російського кабміну 21 жовтня, вже передбачає перехідний період.

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Як повідомляв УНІАН, в Росії почали підвищувати пенсійний вік, чиновники зможуть виходити на пенсію в 65 років.