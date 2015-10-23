Засновник Zara обігнав Гейтса і став найбагатшою людиною в світі

У рейтингу мільярдерів журналу Forbes перше місце зайняв засновник мережі магазинів Zara, підприємець Амансіо Ортега: йому вдалося обійти засновника Microsoft Білла Гейтса, пише ТСН.

Ортега очолив рейтинг, що оновлюється в реальному часі з урахуванням курсу акцій.

Його статки Forbes оцінив в $78,9 млрд станом на 16:31 (за київським часом).

Статок Гейтса на даний момент становить $78,1 млрд - він займає друге місце.

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Водночас, у щорічному рейтингу мільярдерів Forbes Ортега займає четверте місце зі статком $64,5 млрд. Білл Гейтс зберігає за собою 1 місце з $79, 2 мільярдами.

Ортега заснував Zara в 1975 році, в 1985 році бізнесмен створив компанію Inditex, яка управляє шістьма тисячами магазинів у 88 країнах світу під брендами Zara, Pull & Bear, Bershka та іншими.