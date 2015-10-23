На Чернігівщині вбили двох інкасаторів: "ПриватБанк" заплатить мільйон за затримання нападників
18:11, 23 жовтня 2015Різне
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У Чернігівській області сьогодні, 23 жовтня, було скоєно збройний напад на інкасаторську машину «Приватбанку». При цьому загинули два працівники банку.
Деталі самого пограбування поки невідомі / Фото УНІАН
Як повідомляє прес-служба банку, «ПриватБанк» призначив нагороду в 1 мільйон гривень за допомогу в затриманні злочинців.
Винагороду виплатять за інформацію, яка "сприятиме розкриттю розбійного нападу та затриманню злочинців".
Інформацію можна повідомити за телефоном безкоштовної лінії 3700.
У банку висловили співчуття родичам загиблим під час нападу співробітників і пообіцяли надати їм матеріальну допомогу.
"На жаль, з таким звірством щодо наших співробітників ми зустрічаємося вже не вперше", - заявив голова правління «Приватбанку» Олександр Дубілет.
Деталі самого пограбування поки невідомі. Про здобич грабіжників інформації також немає. На місці події працюють співробітники міліції.
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