На Чернігівщині вбили двох інкасаторів: "ПриватБанк" заплатить мільйон за затримання нападників

Як повідомляє прес-служба банку, «ПриватБанк» призначив нагороду в 1 мільйон гривень за допомогу в затриманні злочинців.

Винагороду виплатять за інформацію, яка "сприятиме розкриттю розбійного нападу та затриманню злочинців".

Інформацію можна повідомити за телефоном безкоштовної лінії 3700.

У банку висловили співчуття родичам загиблим під час нападу співробітників і пообіцяли надати їм матеріальну допомогу.

"На жаль, з таким звірством щодо наших співробітників ми зустрічаємося вже не вперше", - заявив голова правління «Приватбанку» Олександр Дубілет.

Деталі самого пограбування поки невідомі. Про здобич грабіжників інформації також немає. На місці події працюють співробітники міліції.