Суд у США відхилив позов до Facebook на $15 мільярдів про стеження за користувачами

Суд Каліфорнії відхилив позов до Facebook у справі про стеження за користувачами за допомогою cookies, повідомляє Bloomberg.

З матеріалів справи випливає, що користувачі, які зареєструвалися в 2010-2011 роках, не були згодні зі збором інформації за допомогою cookies після виходу з соцмережі.

Facebook, на думку користувачів, не повинен був збирати інформацію в той момент, коли вони не користуються соціальною мережею.

Суддя погодилася з адвокатами компанії і зазначила, що позивачі не змогли довести який-небудь моральний і матеріальний збиток.

Користувачі декількох штатів повинні переглянути свої претензії до 30 листопада і пред'явити їх суду.

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Закон передбачає штраф у розмірі $100 за порушення прав приватної життя, позивачі ґрунтуються на даних про 150 млн залучених в інцидент користувачів, тобто загальна сума штрафу може досягти $15 млрд.