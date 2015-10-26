Китай обійшов колишній СРСР за кількістю п'ятирічок
Головною проблемою Китаю став пошук нового двигуна економічного зростання, оскільки індустріалізація вичерпує себе.
Наприкінці жовтня Комуністична партія Китаю опублікує деякі положення п'ятирічного плану розвитку економіки, який стане 13-м за рахунком. Таким чином, Китай нарешті обійшов СРСР за кількістю п'ятирічок, повідомляє Газета.ru з посиланням на The Economist.
"Головною проблемою, з якою на даний момент зіткнувся Китай, став пошук нового двигуна економічного зростання, оскільки індустріалізація вичерпує себе", - говориться в повідомленні.
Новий план буде значно відрізнятися від попередніх п'ятирічок і встановлюватиме конкретні завдання з виробництва сталі та зерна, а також включатиме в себе питання, пов'язані з централізованим плануванням економіки. В плані будуть роз'яснені й основні політичні пріоритети на найближчі п'ять років.
"Є явні ознаки того, куди партія хоче привести країну", — прокоментував новий план представник Центру стратегічних і міжнародних досліджень Скотт Кеннеді.
Наголошується, що місцеві чиновники намагаються проводити політику згідно з новим планом. Банки спрямовують кошти до тих галузей промисловості, які, згідно з планом, мають розвиватися найбільш активно. Державні та приватні компанії теж міняють свої бізнес-моделі у відповідності з планом.
Протягом останніх років план охоплює дедалі ширший спектр проблем. На даний час пріоритетними питаннями для Китаю є забруднення навколишнього середовища та соціальне забезпечення.
Важливою частиною нового плану раніше є ВВП. Державні ЗМІ стверджують, що, за прогнозами майбутньої п'ятирічки, новий орієнтир зростання ВВП країни має скласти 6,5% на рік протягом декількох років. Такі прогнози можуть мати серйозний вплив на економічну політику. Деякі економісти закликали Китай відмовитися від плану зі зростання ВВП й "взяти собі перепочинок". Однак представник Китайського інституту реформ та розвитку Куанг Сяньмин сказав, що план не зміниться, оскільки він "служить дороговказом для всіх інших економік".
Буде вирішена й низка інших завдань, підкреслює видання. На даний час більше 70 мільйонів китайців досі живуть за межею бідності, у зв'язку з чим план, швидше за все, включатиме в себе зобов'язання щодо розширення соціальних виплат. Деякі вважають, що новий план скасує закон "одна сім'я - одна дитина". Скорочення викидів вуглецю, інвестиції до високотехнологічних галузей та будівництво міст-мільйонників — подібні цілі теж, імовірно, будуть присутні в плані.
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Автор статті повідомляє, що детальна інформація про нову п'ятирічку з'явиться лише в березні, коли план буде офіційно затверджено парламентом Китаю.