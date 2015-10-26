Китай обійшов колишній СРСР за кількістю п'ятирічок

Наприкінці жовтня Комуністична партія Китаю опублікує деякі положення п'ятирічного плану розвитку економіки, який стане 13-м за рахунком. Таким чином, Китай нарешті обійшов СРСР за кількістю п'ятирічок, повідомляє Газета.ru з посиланням на The Economist.

"Головною проблемою, з якою на даний момент зіткнувся Китай, став пошук нового двигуна економічного зростання, оскільки індустріалізація вичерпує себе", - говориться в повідомленні.

Новий план буде значно відрізнятися від попередніх п'ятирічок і встановлюватиме конкретні завдання з виробництва сталі та зерна, а також включатиме в себе питання, пов'язані з централізованим плануванням економіки. В плані будуть роз'яснені й основні політичні пріоритети на найближчі п'ять років.

"Є явні ознаки того, куди партія хоче привести країну", — прокоментував новий план представник Центру стратегічних і міжнародних досліджень Скотт Кеннеді.

Наголошується, що місцеві чиновники намагаються проводити політику згідно з новим планом. Банки спрямовують кошти до тих галузей промисловості, які, згідно з планом, мають розвиватися найбільш активно. Державні та приватні компанії теж міняють свої бізнес-моделі у відповідності з планом.

Протягом останніх років план охоплює дедалі ширший спектр проблем. На даний час пріоритетними питаннями для Китаю є забруднення навколишнього середовища та соціальне забезпечення.

Важливою частиною нового плану раніше є ВВП. Державні ЗМІ стверджують, що, за прогнозами майбутньої п'ятирічки, новий орієнтир зростання ВВП країни має скласти 6,5% на рік протягом декількох років. Такі прогнози можуть мати серйозний вплив на економічну політику. Деякі економісти закликали Китай відмовитися від плану зі зростання ВВП й "взяти собі перепочинок". Однак представник Китайського інституту реформ та розвитку Куанг Сяньмин сказав, що план не зміниться, оскільки він "служить дороговказом для всіх інших економік".

Буде вирішена й низка інших завдань, підкреслює видання. На даний час більше 70 мільйонів китайців досі живуть за межею бідності, у зв'язку з чим план, швидше за все, включатиме в себе зобов'язання щодо розширення соціальних виплат. Деякі вважають, що новий план скасує закон "одна сім'я - одна дитина". Скорочення викидів вуглецю, інвестиції до високотехнологічних галузей та будівництво міст-мільйонників — подібні цілі теж, імовірно, будуть присутні в плані.

Читайте такожКитай подав заявку на приєднання до ЄБРР – Financial Times

Автор статті повідомляє, що детальна інформація про нову п'ятирічку з'явиться лише в березні, коли план буде офіційно затверджено парламентом Китаю.