Страхова група "ТАС" Тігіпка має намір викупити 45% своїх акцій

Страхова група "ТАС" має намір викупити у акціонера - компанії T.A.S. Overseas Investments Limited (Кіпр) 44,93% своїх акцій, або 5,547 тисячі штук, для подальшого їх анулювання.

Про це група повідомила в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, відповідне рішення ухвалили акціонери СГ "ТАС" на зборах 26 жовтня. Викуп пройде в період з 26 жовтня по 16 листопада 2015 року включно, ціна викупу однієї акції складає 15,058 тисячі гривень, номінал акції – 15 тисяч гривень.

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Довідка УНІАН. Страхова група "ТАС" працює на ринку України з 1998 року. Компанія є членом Ліги страхових організацій України, Моторного (транспортного) страхового бюро України, Національного клубу страхових виплат України, Українського союзу промисловців і підприємців, Бюро кредитних історій.

Основним власником компанії є Сергій Тігіпко через компанію "Т. А. С. Оверсіз Інвестментс Лімітед" (Кіпр, 99,7222% акцій).