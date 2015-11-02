Кабмін ліквідував кадровий резерв керівників держпідприємств та організацій

Кабінет міністрів України своїм рішення ліквідував існував в Україні з 1999 року кадровий резерв керівників державних підприємств, державних установ і організацій.

Про це йдеться в постанові №867, опублікованій на сайті уряду.

"Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету міністрів України від 18 жовтня 1999 року № 1912 "Про затвердження Положення про формування кадрового резерву керівників державних підприємств, установ і організацій", - сказано в документі.

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Як повідомляв УНІАН, навесні 2014 року уряд ухвалив рішення призначати керівників держпідприємств і організацій виключно на конкурсній основі, шляхом відбору за багатоступеневою, відкритою процедурою. Кадрові конкурси проходять на підприємствах, підконтрольних Мінекономрозвитку, Мінінфраструктури, Мінагропроду. Конкурсним також був відбір керівників ключових держхолдингів та низки органів влади, включаючи Державну фіскальну службу, нове керівництво якої було призначено в червні 2015 року.