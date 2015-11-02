Україна та Італія підписали меморандум про кооперацію малого та середнього бізнесу

Україна та Італія підписали меморандум про взаєморозуміння, що передбачає кооперацію у сфері малого і середнього бізнесу, повідомила заступник міністра економічного розвитку і торгівлі – торговельний представник Наталія Микольська на своїй сторінці в соціальній мережі Facebооk.

"Підписали Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України і Міністерством економічного розвитку Італії про кооперацію у сфері малого і середнього бізнесу", - написала вона.

За словами Микольська, сторони також обговорили питання співпраці в галузі енергетики, аграрної промисловості, торгівлі, інвестицій, бізнес-клімату та приватизації в Україні.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України затвердив підписана раніше угоду з Євросоюзом про виділення 55 мільйонів євро на розвиток малого і середнього бізнесу в країні.

Угода дозволить створити 15 центрів підтримки малого та середнього бізнесу в 15 регіонах країни, в яких місцеві та міжнародні консультанти будуть допомагати бізнесу ставати більш конкурентним, знаходити ринки збуту, користуватися можливостями зони вільної торгівлі з ЄС. При цьому особлива увага буде приділена регіонам, постраждалим від конфлікту, де бізнес може допомогти з зайнятістю і реинтеграцией переселенців.

Євросоюз планує виділити Україні, Грузії та Молдові 2 мільярди євро на проекти з розвитку малого та середнього бізнесу в рамках імплементації угод про поглиблених і всеосяжних зон вільної торгівлі цих країн з ЄС.