Наступний раунд консультацій з торгових питань Україна – ЄС – Росія пройде в Брюсселі 9-10 листопада

Україна планує провести наступний раунд тристоронніх експертних консультацій з торгових питань у форматі Євросоюз – Російська Федерація – Україна 9-10 листопада в Брюсселі.

Про це повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook заступник міністра економічного розвитку України – торговий представник Наталія Микольська.

"Потихеньку готуємося до тристоронньої експертної зустрічі ЄС – РФ – Україна, яка пройде в Брюсселі, – написала Микольська. – Щоб уникнути спекуляцій наступний раунд експертних консультацій пройде 9-10 листопада".

Також вона повідомила, що темою обговорення стане подальше використання інструментів СОТ для усунення бар'єрів у торгівлі з Росією.

Читайте такожПозов України проти Росії: СОТ винесе рішення, якщо за два місяці сторони не домовляться

Як повідомляв УНІАН, попередній раунд тристоронніх переговорів пройшов у вересні, однак російська сторона так і не змогла обґрунтувати своїх торгових претензій до України, насамперед щодо режиму вільної торгівлі з ЄС, угода про який набирає чинності з 1 січня 2016 року.

Читайте такожПорошенко розраховує, що Москва не вводитиме обмеження на українські товари

Тоді ж, у вересні, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що Україна готова до радикальних кроків РФ і до російського продуктового ембарго. У свою чергу глава уряду РФ Дмитро Медведєв в кінці жовтня підтвердив намір Кремля ввести торгові обмеження щодо України, з 1 січня 2016 року.