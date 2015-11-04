Україна і Німеччина підписали протокол про співробітництво у сфері розвитку

Міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавічус і директор департаменту двостороннього співробітництва федерального Міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини Андреас Двс підписали міжурядовий протокол про співпрацю в області розвитку, в рамках якого Україна отримає 136 мільйонів євро фінансової допомоги.

"Ми як координатори міжнародної допомоги будемо сприяти швидкому одержанню коштів для розвитку соціальної сфери", - сказав Абромавічус.

Також міністр підкреслив, що Україна в рамках протоколу отримає 136 мільйонів євро, з яких 88 мільйонів євро підуть на проекти фінансового співробітництва, а решта 48 мільйонів євро на технічну допомогу.

За словами Гіса, допомога уряду Німеччини згідно з досягнутими домовленостями буде полягати в реалізації понад 20 програм соціального розвитку.

"Німеччина економічно і гуманітарно солідарна з Україною", - підкреслив він.

Читайте такожНімеччина інвестувала в економіку України 4,5 мільярда євро - Меркель

Як повідомляв УНІАН, уряду України та Німеччини підписали Угоду про створення українсько-німецької торгової палати зі штаб-квартирою в Києві. Церемонія підписання відбулася 23 жовтня у рамках роботи українсько-німецького ділового форуму за участю прем'єр-міністра Арсенія Яценюка і федерального канцлера Ангели Меркель.