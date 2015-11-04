Керівництво Держспоживслужби має бути замінене - міністр

Про це повідомив Міністр аграрної політики та продовольства України Олексій Павленко під час спільної з Держветфітослужбою колегії, де також був присутній Голова Держспоживслужби Сергій Глущенко.

Олексій Павленко додав, що керівництво Держспоживслужби блокує дорожню карту заходів щодо початку експортних операцій. «Такі дії отримали негативну оцінки бізнесу та критично сприймаються європейськими партнерами України. Сьогодні відомство повністю де-мотивоване», - наголосив Олексій Павленко.

«Як Міністр я відповідаю за продовольчу безпеку країни. Тому наголошую, те що відбувається у службі необхідно кардинально змінювати. Якщо цього не відбудеться, буду ініціювати перед КМУ питання доцільності перебування керівника на займаній посаді. Маємо зберегти функції служби, щоб вона ефективно працювала та захищала здоров’я людей», - зауважив Міністр.

Він повідомив, що наразі йде дуже напружена робота з відкриття нових ринків з Саудівською Аравією, Ізраїлем, Китаєм та Казахстаном та зокрема з країнами Європейського Союзу. «Неможливо працювати, якщо структура та функції Держспоживслужби не погоджені із Євросоюзом. Якщо ситуацію не буде вирішено ближчим часом, у цьому відомстві будуть кардинальні зміни всієї команди», - підкреслив Міністр.

Разом з тим, Сергій Глущенко сказав, що не розуміє, як новостворена служба може заважати роботі Міністерства, особливо якщо Держспоживбезпечність не підпорядковується аграрному відомству. «Ми існуємо паралельно із Держветфітослужбою на центральному рівні. Жодним чином не заважаємо працювати. Тому не зрозумілі нарікання на те, що нова служба чисельністю в два працівника має інспектувати, контролювати та перевіряти ситуацію з АЧС», - зазначив голова Держспоживслужби.

Разом з тим, члени колегії відзначили, що забезпечення безпечності та якості харчових продуктів є складовою продовольчої безпеки та аграрної політики в цілому, що є компетенцією Мінагрополітики.