У Парижі 18 листопада пройде українсько-французький форум

Українсько-французький діловий форум, анонсований урядом влітку поточного року, пройде в Парижі орієнтовно 18 листопада, повідомили УНІАН у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України.

"Форум заплановано на 18 листопада", - сказали в Мінекономрозвитку.

Як підкреслили в міністерстві, форум стане майданчиком для французьких інвесторів і буде не менш результативним, ніж аналогічний українсько-німецький бізнес-форум, який пройшов у Берліні в жовтні поточного року.

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Як повідомляв УНІАН, Україна поточного року провела два великих інвестиційних форума – в США в липні і в Берліні 23 жовтня. В результаті українсько-американського форуму Україна та США розробили " дорожню карту реформ, результатом німецького форуму стало підписання одразу декількох документів, зокрема, про створення німецько-української промислово-торгової палати та кредитної угоди з Європейським банком реконструкції та розвитку про надання українській стороні 300 мільйонів доларів США для придбання природного газу на західному кордоні.