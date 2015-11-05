Всім арміям світу готова їжа постачається компаніями - депутат

«Ми однозначно підтверджуємо те, що солдат в армії повинен воювати або покращувати свої військові навички, а не сидіти на кухні», - заявив народний депутат від «Самопомочі», член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Тарас Пастух в коментарі «Українським новинам».

За його словами, самостійно готувати собі їжу військові можуть лише «на фронті».

«Якщо говорити сьогодні про зону проведення антитерористичної операції, то там дійсно військовослужбовці готують собі самостійно, і жодна юридична особа туди не приїжджає і не надає своїх послуг», - підкреслив політик.

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В тому, що солдат «повинен захищати державу, а не сидіти кухарем» впевнений і член міжфракційного об'єднання «Депутатський контроль» Максим Поляков. За його словами, допомога по кухні з боку військовослужбовців допустима лише в тому випадку, якщо мова йде про альтернативну службу, коли солдати за своїми переконаннями не можуть брати в руки зброю. Але це можливо лише у вигляді винятку, до повного переходу на контрактну армію.

«Я вважаю, що повинна йти виключно контрактна армія і тільки ті люди, які хочуть захищати державу», - підкреслив Поляков.

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Секретар комітету з нацбезпеки та оборони, депутат від "Блоку Петра Порошенка" Іван Винник заявив, що в арміях розвинених країн харчування військовослужбовців здійснюються виключно сторонніми цивільними компаніями, що працюють з військовими відомствами на договірних умовах.

«Всі армії світу сьогодні, в принципі, працюють на аутсорсингу. Тобто, готова їжа поставляється окремо взятими компаніями за окремо встановленими стандартами. На жаль, у нас зараз немає ні стандартів, ні ефективності використання грошових коштів на продуктове забезпечення», - підкреслив парламентарій.

За його словами, найближчим часом комітет Ради має намір серйозно зайнятися проблемою продовольчого забезпечення солдатів.

«Ми сьогодні, в принципі, налагодили нормальні поставки паливно-мастильних матеріалів за ринковими цінами, опікуємося поставками взуття військовим, військової форми. І наступний момент, якому ми будемо приділяти увагу, це використання цих майже 4 мільярди гривень, які сьогодні держава виділяє», - сказав депутат.

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Нагадаємо, Міноборони має намір відмовитися від аутсорсингу продовольчого забезпечення військовослужбовців. При цьому військові частини повернуть до радянської системи живлення, коли солдати самі працюють на кухні. На думку експертів, це призведе до збільшення корупції в армії і погіршення якості харчування військовослужбовців.

Зараз експеримент щодо відмови від продовольчого аутсорсингу реалізується у львівській Національній академії сухопутних військ та на Одеській береговій базі ВМС.