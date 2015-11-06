"Так жила вся країна": Абромавичус отримав листа від чиновниці "Укрпатенту" з зізнанням у розкраданні 150 мільйонів

Міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус отримав листа нібито від директора з питань інноваційного та інформаційного розвитку державного підприємства "Укрпатент" Нелі Полонської з зізнанням у розкраданні 150 млн грн за період з 2010 по 2015 рік.

Відповідний лист опубліковано на сторінці Абромавичуса в Twitter.

"Я хочу щиросердно покаятися у вчиненні мною розкрадань грошових коштів підприємства, на якому я працювала раніше і зараз працюю в період з 2010 року по 2015 рік включно, за цей період мною було, використовуючи своє службове становище, викрадено і присвоєно грошових коштів на загальну суму близько 150 млн грн", - йдеться в листі.

Крім того, в листі повідомляється, що вкрадені гроші не принесли Полонській щастя.

"Ці гроші не принесли мені щастя і радості в житті... Я вирішила добровільно зізнатися у скоєних мною діях, щоб суд і правоохоронні органи врахували це як пом'якшувальну обставину, жити в постійному страху я не можу - це не життя, а мука, я стара людина і хочу спокійно дожити свої роки", - підкреслюється в опублікованому зізнання.

При цьому Абромавичус зазначив, що лист є "веселим".

“Явка з повинною... Отримав веселий лист. У наших людей з почуттям гумору все в порядку!", - написав міністр.

Явка с повинной... Получил веселое письмо. У наших людей с чувством юмора - все в порядке! :) pic.twitter.com/OrcGOBel0o — Aivaras Abromavicius (@aivaras_aivaras) 5 Листопад 2015

Як повідомила заступник міністра Юлія Ковалів на своїй сторінці в Facebook, Мінекономрозвитку передало отриманий лист в правоохоронні органи.

«Ось такий лист ми отримали вчора. Схоже на фейк, але диму без вогню не буває. Все передаю в правоохоронні органи, справжність підпису перевірити не можу, з людиною вчора зв'язку не було», - написала вона.

Як повідомляв УНІАН, близько 30% представників бізнесу в Україні відзначили зростання масштабів корупції в державних структурах країни за останні півроку, у той час, як згідно з попереднім опитуванням, представленим у квітні цього року показник становив 27,7%.

Згідно з опитуванням, частка підприємств, які безпосередньо стикалися з корупцією, за півроку знизилася до 12,7% з 14,6%.