Режим вільної торгівлі між Україною і ЄС буде введений 1 січня 2016 року

Режим вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом буде введений в рамках імплементації Угоди про асоціацію з ЄС і вступить в силу з 1 січня 2016 року, незалежно від претензій третіх країн, особливо Росії, заявив у ході міжнародної конференції в Ризі прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

"Угода про зону вільної торгівлі – це дуже важливий крок. З 1 січня 2016 року зона вільної торгівлі набере чинності, - сказав Яценюк. - Ми багато чули претензій і сигналів від російської сторони про те, що вони готові ввести загороджувальні заходи щодо українських товарів. Але я повинен сказати, що якщо ще три роки тому російський ринок становив для України більше 30% (обсягу експорту - УНІАН), то зараз це не більше 12,5%", - сказав Яценюк.

При цьому він зазначив, що Україна буде вдячна Євросоюзу за технічну допомогу в повномасштабної реалізації угоди, а також за можливе збільшення квот для імпорту української продукції в країни ЄС.

Читайте такожРосія досі не змогла пояснити, чому вона проти вільної торгівлі України з ЄС

Як повідомляв УНІАН, Україна і Євросоюз підписали політичну частину Угоди про асоціацію 21 березня 2014 року, економічну – наприкінці червня 2014 року, після проведення президентських виборів. Президент України Петро Порошенко підписав Угоду про асоціацію з ЄС у повному обсязі.

Спочатку передбачалося, що режим вільної торгівлі між Україною та ЄС почне діяти з жовтня 2014 року. Однак у вересні 2014 року, після консультацій у Брюсселі представників Єврокомісії, України і РФ, сторони домовилися про відстрочення введення положень угоди до 31 грудня 2015 року. Євросоюз ввів односторонні преференції на експорт українських товарів. У той же час європейські товари в Україні продовжують обкладатися митами. Російська сторона пригрозила Україні повним товарним ембарго у разі, якщо угода набуде чинності.

Раніше Яценюк підкреслював, що Зона вільної торгівлі з Європейським Союзом, яка вступить в силу 1 січня 2016 року, стане каналом залучення інвестицій і стимулом розквіту економіки України.