Україна для зростання в рейтингу Doing Business має врегулювати процедуру банкрутства і виконання судових рішень

Україна для подальшого зростання в рейтингу Doing Business має врегулювати процедуру банкрутства і виконання судових рішень, заявила глава Державної регуляторної служби Ксенія Ляпіна на круглому столі в Києві.

"Багато років поспіль у нас дуже низькі та погані показники за такими напрямами, як питання відновлення платоспроможності або банкрутства і питання виконання судових рішень. Це два показники, які найбільш резонансні та призводять до корупції", - сказала вона.

Ляпіна закликала громадськість та відповідальні державні органи прискорити прийняття необхідних законодавчих змін.

"Я закликаю громадськість (стимулювати необхідні реформи - УНІАН), і Мін'юст це розуміє, але йому необхідна допомога, потужна допомога для того, щоб це змінити. Якщо в питаннях реєстрації бізнесу особливого опору не було, це просто питання просування по визначеним нормативно-правовим змінам, то в питанні виконавчого провадження (виконання судових рішень - УНІАН) лежать колосальні корупційні інтереси та опір будь-яким ініціативам", - підкреслила глава Держрегуляторної служби.

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Як повідомляв УНІАН, Україна піднялася на 13 позицій в щорічному рейтингу легкості ведення бізнесу від Світового банку Doing Business, посівши 83 місце.

При цьому експерти Світового банку зазначили, що ключовою реформою, яка сприяла підвищенню рейтингу, є спрощення реєстрації бізнесу.

Водночас, проблемними для бізнесу в Україні залишаються підключення до електромереж, отримання дозволів на будівництво, ведення транскордонної торгівлі і процедура банкрутства.

За словами міністра економічного розвитку і торгівлі Айвараса Абромавичуса, Україна втратила можливість піднятися ще на 29 позицій в рейтингу легкості ведення бізнесу Doing Business через відсутність підтримки парламентом законів про врегулювання неплатоспроможності та захисту інвесторів.