Депутати хочуть залишити норму про трудові книжки у новому Трудовому кодексі

Члени комітету Верховної Ради з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення мають намір залишити норму про трудові книжки у проекті Трудового кодексу до другого читання, повідомив УНІАН член комітету, народний депутат Олександр Дроздик під час обговорення проекту Трудового кодексу на круглому столі в Києві.

«Я вважаю, що зараз трудові книжки потрібно залишати... Комітет теж повністю підтримав цю позицію, про що свідчить текст законопроекту до першого читання», - сказав Дроздик. За словами депутата, рішення про відмову від трудових книжок є занадто радикальним і країна до цього не готова. «Не потрібно доводити до абсурду і ламати настільки законодавство і систему, щоб ми потім отримали колапс у країні», - додав він.

Головний редактор порталу «Гаряча лінія кадровика» Ірина Житкова вважає, що таку позицію підтримують і кадровики. За її словами, скасування трудових книжок лише ускладнить життя працівникам. Наприклад, для деяких категорій трудящих пільги встановлюються залежно від стажу, дані про який беруть з трудової книжки. В іншому випадку їм доведеться додатково звертатися до Пенсійного фонду за довідками, що підтверджують стаж, пояснила експерт.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада в першому читанні прийняла новий Трудовий кодекс, який об'єднує численні внесені до чинного кодексу правки і адаптує трудове законодавство України до міжнародних актів.

За прийняття проекту Трудового кодексу у першому читанні проголосували 258 народних депутатів за необхідних 226.

Головними запропонованими новаціями в трудових відносинах є те, що в разі можливих суперечностей норм різних законів про працю, всі неточності трактуються на користь працівника. Також передбачається укладення трудового договору виключно в письмовій формі. Забороняється змінювати норми трудового договору і заробітну плату без згоди працівника. Щорічна відпустка збільшується з 24 до 28 днів. У новому кодексі залишається норма про 40-годинний 5-денний робочий тиждень. Без змін залишається норма про випробувальний термін, тривалість якого не може перевищувати 3 місяців. водночас, понаднормова робота оплачуватиметься у трикратному розмірі, на відміну від нинішньої норми про оплату роботи в позаурочний час у двократному розмірі.