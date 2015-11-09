Творець МММ похвалився, що здатний обвалити курс біткоіна

"Якщо я відмовлюся використовувати біткоіни завтра, то її курс впаде. Можете подивитися на щоденні "листи щастя" (один з елементів схеми Мавроді "глобальна каса взаємодопомоги" — ред.) на сайті і оцінити обсяг (торгів — ред.). При цьому не забувайте, що ми публікуємо не всі листи, щоб не перевантажувати сервери. Неможливо опублікувати їх усі", — розповів Мавроді.

Він пояснив, що існує два проекти — MMM China, де не використовується криптовалюта, і MMM Global, де під час торгівлі використовуються виключно біткоіни. "Завдяки величезному попиту на біткоін в проекті ціна його різко зросла. Це такий побічний ефект. Я ніколи не ставив своєю метою маніпулювати ціною біткоіна", — додав Мавроді, передає РИА Новости.

5 листопада Financial Times писала, що різке зростання курсу кріптовалюти біткоін пов'язане з популярністю «соціально-фінансової мережі» МММ в Китаї. Напередодні курс біткоіна зріс більш ніж на 20% до $490. Роботу на китайську аудиторію МММ розпочала вже рік тому, проте отримала популярність приблизно місяць тому. За цей місяць курс біткоіна зріс приблизно вдвічі.

Bitcoin (біткоін) — віртуальна валюта, яка з'явилася в 2009 році. Біткоіни можуть використовуватися для електронних фінансових операцій, включаючи покупку в інтернет-магазинах реальних товарів або послуг. Крім того, існує можливість обміняти біткоіни на одну з традиційних валют через майданчик для торгів. У вересні 2015 року Комісія з термінової торгівлі сировинними ф'ючерсами США (CFTC) визнала біткоін біржовим товаром.

Найвідомішою фінансовою пірамідою в РФ є МММ Сергія Мавроді. Її жертвами на початку 1990-х стали мільйони вкладників (за різними оцінками — від 10 до 15 мільйонів осіб). Мавроді був засуджений до чотирьох з половиною років позбавлення волі. У травні 2007 року він вийшов на свободу, а пізніше оголошував про запуск нових проектів.