Кемерон: Євросоюз не повинен звалювати на нас "порятунок" євро
Прем'єр-міністр Великобританії вимагає від ЄС нових гарантій для країн за межами єврозони
Країни, що не входять до єврозони, повинні отримати від ЄС нові гарантії захисту, ЄС повинен визнати повноважні права валют і не звалювати на них "порятунок" євро, заявив прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон.
"Британії потрібні гарантії, що єдиний ринок буде захищений, що дискримінації за валютним принципом не буде. Єврозона і нееврозона – це різні речі, і ЄС повинен бути достатньо гнучким, щоб задовольняти і тих, і інших. Тому я прошу лідерів ЄС домовитися про чіткі принципи, що дають гарантії країнам, які не входять у єврозону", - сказав Кемерон в програмній промові.
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Також Кемерон зажадав від ЄС юридично зобов'язуючий документ, який виведе Королівство із-під дії принципу "все більш тісного союзу націй Європи", пише Прайм.
Одним із головних пунктів передвиборної програми консерваторів, яких очолює Кемерон, було зобов'язання провести референдум про членство Британії в ЄС. Останні опитування показують, що більшість британців хочуть збереження членства.