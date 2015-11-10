Кемерон: Євросоюз не повинен звалювати на нас "порятунок" євро

Країни, що не входять до єврозони, повинні отримати від ЄС нові гарантії захисту, ЄС повинен визнати повноважні права валют і не звалювати на них "порятунок" євро, заявив прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон.

"Британії потрібні гарантії, що єдиний ринок буде захищений, що дискримінації за валютним принципом не буде. Єврозона і нееврозона – це різні речі, і ЄС повинен бути достатньо гнучким, щоб задовольняти і тих, і інших. Тому я прошу лідерів ЄС домовитися про чіткі принципи, що дають гарантії країнам, які не входять у єврозону", - сказав Кемерон в програмній промові.

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Також Кемерон зажадав від ЄС юридично зобов'язуючий документ, який виведе Королівство із-під дії принципу "все більш тісного союзу націй Європи", пише Прайм.

Одним із головних пунктів передвиборної програми консерваторів, яких очолює Кемерон, було зобов'язання провести референдум про членство Британії в ЄС. Останні опитування показують, що більшість британців хочуть збереження членства.