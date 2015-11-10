У РФ продуктові картки хочуть видати 20 мільйонам людей – щомісячна сума на покупки менше $22

Мінпромторг РФ заздалегідь розрахував на 2017 рік обсяг адресної продовольчої допомоги, необхідної малозабезпеченим жителям РФ, — 70 мільярдів рублів, при цьому програма допомоги може охопити до 20 мільйонів осіб, повідомив журналістам представник відомства Олександр Ліфінцев, передає РИА Новости.

"1,4 тисячі рублів (21,7 долара США - ред.) — це середня розрахункова сума субсидії на одного члена домогосподарства в місяць у 2017 році, вона розраховується як дефіцит доходів домогосподарств до величини прожиткового мінімуму з урахуванням витрат на продовольчі товари", — розповів Ліфінцев, уточнивши, що на ці цілі "максимальна сума — це 70 мільярдів в 2017 році".

"За нашими розрахунками, потенційними отримувачами коштів за програмою зможуть бути 20 мільйонів осіб", — додав він.

За його словами, "не всі одразу зможуть піти і отримати картки в перший рік роботи програми, це пов'язано з тим, що не всі будуть про це знати, потрібна сильна інформаційна політика, десь не відразу зможуть спрацювати місцеві органи влади, не зможуть роздавати картки".

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"За розрахунками, десь 25% звернуться за картками в перший рік", — уточнив Ліфінцев.

"Використання одного банку не є доцільним, можливо, це буде декілька, головне, щоб це були надійні банки, і важливо, щоб це була єдина процесингова система", — також додав представник Мінпромторгу.