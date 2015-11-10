У Брюсселі в лютому пройде бізнес-форум Україна-ЄС

Про це в інтерв'ю агентству УНІАН повідомила європейський комісар з питань торгівлі Сесілія Мальмстрьом.

«У лютому наступного року ми разом з Business Europe організовуємо тут, у Брюсселі, діловий захід, на якому я виступлю із вступною промовою. Ми хочемо подивитися, як ми можемо сприяти співпраці між європейськими та українськими компаніями, і будемо говорити про інвестиції в Україну», - сказала єврокомісар.

На її переконання, цей форум «може бути однією з можливостей для компаній, щоб зустрітися і обмінятися думками, щоб подивитися, як вони можуть співпрацювати».

Відповідаючи на питання, які помилки робить український бізнес при заході на ринок ЄС, Мальмстрьом зауважила, що «завжди важко заходити на новий ринок».

«Ви повинні бути конкурентоспроможними, і у вас повинні бути товари, які користуються попитом. Безумовно, для української продукції є потенціал, особливо в сільськогосподарському секторі, а також і в інших. Але Україні потрібні реформи», - наголосила вона.

Єврокомісар висловила впевненість, що якщо українська сторона «хоче залучити європейські інвестиції, які вам необхідні для створення робочих місць, а європейські компанії хочуть інвестувати в Україну, то потрібне передбачуване бізнес-середовище».

«Ви повинні гарантувати, що ведеться боротьба з корупцією, що є передбачувані, хороші, прозорі та недискримінаційні умови для бізнесу, щоб він міг діяти, щоб було добре інвестиційне середовище. Це займе час, і ми допоможемо вам, але це повинно бути зроблено. І це може бути зроблено тільки Україною», - переконана Мальмстрьом.

Відповідаючи на питання, чи може Україна стати новим виробничим майданчиком для європейських компаній через дешеву робочу силу, єврокомісар сказала: «У вас є людський капітал, у вас є технічні знання, високо освічені люди та фахівці в різних галузях. Ви не повинні прагнути конкурувати як дешева робоча сила, оскільки у вас є навички, товари і привабливий ринок. Ми бачимо величезний потенціал для зростання».

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Як повідомляв УНІАН, Україна і Євросоюз підписали політичну частину Угоди про асоціацію 21 березня 2014 року, економічну - наприкінці червня 2014 року, після проведення президентських виборів.

Передбачалося, що режим вільної торгівлі між Україною та ЄС почне діяти з жовтня 2014 року. Однак у вересні 2014 року після консультацій у Брюсселі представників Єврокомісії, України і РФ сторони домовилися про відкладення введення положень угоди до 31 грудня 2015 року. Євросоюз ввів односторонні преференції на експорт українських товарів. Водночас європейські товари в Україні продовжують обкладатися митом. Російська сторона погрожує Україні повним товарним ембарго у разі, якщо угода набуде чинності.

6 листопада прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк наголосив, що режим вільної торгівлі з Євросоюзом буде упроваджений у рамках імплементації Угоди про асоціацію з ЄС і набуде чинності з 1 січня 2016 року, незалежно від претензій третіх країн, особливо Росії.

9 листопада в Києві верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки, віце-президент Єврокомісії Федеріка Могеріні заявила, що практичні рішення для зняття занепокоєння РФ щодо зони вільної торгівлі між Україною та ЄС ще не знайдені.