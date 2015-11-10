Із бюджету Євросоюзу помилково витратили понад 6 мільярдів євро

Понад 6 мільярдів євро з бюджету Євросоюзу в 2014 році були витрачені не відповідно до приписів ЄС.

Така цифра наводиться у звіті Європейської рахункової палати, опублікованому у вівторок, 10 листопада, пише «Німецька хвиля».

Згідно з документом, у 2014 році не за призначенням було витрачено 4,4 відсотка (близько 6,3 млрд євро) від загальної суми витрат, що дорівнює 142,5 млрд євро. У 2013 році цей показник становив, згідно з новими підрахунками, 4,5 відсотка.

Голова Європейської рахункової палати Вітор Кальдейра закликав до "абсолютно нового підходу" щодо витрачання коштів ЄС, який дозволив би витрачати їх тільки за призначенням. Представляючи звіт у Брюсселі, Кальдейра зазначив, що це особливо важливо в часи таких "великих викликів", як міграційна криза або високий рівень безробіття.

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За словами Кальдейри, які наводить агентство dpa, до типових помилок витрачання коштів ЄС належать порушення приписів під час розподілу державних замовлень. Наприклад, якщо держзамовлення розподіляються без проведення конкурсу. При цьому Кальдейра зазначив, що показник, який в 2014 році дорівнює 4,4 відсотка, не варто розглядати як шахрайство, неефективність і розбазарювання коштів.