Медведєв росіянам: підвищення пенсійного віку неминуче

"Зрозуміло, що нам рано чи пізно доведеться приймати рішення про те, щоб пенсійний вік збільшувати — у всьому світі зростає тривалість життя, зростає і вік виходу на пенсію. Це об'єктивний процес. Тільки забігати наперед не треба. Тому ми поки ніяких рішень не прийняли. Але вже якщо це робити, то починати з тих, хто до цього морально готовий", - сказав Медведєв в інтерв'ю "Російській газеті", передає Прайм.

За його словами, під час ухвалення рішення про збільшення пенсійного віку держслужбовців влада виходила з того, що вони готові працювати довше, ніж деякі інші категорії громадян. "Законопроект підготовлено, внесений. У ньому передбачена етапність переходу до нового періоду виходу на пенсію в 65 років для державних службовців", - нагадав прем'єр.

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Він також розповів, що не всі держслужбовці сприйняли таку новину з радістю.

"Якщо ви думаєте, що всі державні службовці цьому зраділи, то це не так. Знову ж таки все залежить від того, яку позицію займає людина. Для когось важливо працювати як можна довше, зберігати свою професійну затребуваність, і це не обов'язково якісь великі начальники. Це можуть бути люди, що займають цілком скромні позиції, але вони хочуть працювати довго і гроші заробляти, і просто бути затребуваними. Хтось побудував своє життя трішки інакше: думає про те, як у 55 чи 60 років піти на пенсію, займатися онуками, їздити на дачу. І ця позиція заслуговує поваги", - додав Медведєв.