Витрати Німеччини на біженців оцінили вже в 21 мільярд євро

Німеччині необхідно витратити понад 21 млрд євро (22,5 млрд дол.) на допомогу біженцям в 2015 році, куди будуть входити забезпечення житловими умовами, продуктами харчування та освітніми програмами, передає з посиланням на Інститут економічних досліджень Мюнхена (Ifo institute) видання The Guardian.

У 2015 році Німеччина очікувала прибуття на свою територію 1,1 млн біженців. У вересні витрати на мігрантів у Німеччині оцінювали в 10 млрд євро.

В Інституті економічних досліджень підкреслили, що освітні програми та професійна підготовка біженців для працевлаштування в Німеччині є одним із ключових аспектів інтеграції мігрантів у німецьке суспільство.

Офіційно Німеччина не озвучує витрати на біженців в 2015 році, повідомляється лише, що Берлін збільшив фінансування федеральних земель на 4 млрд євро., пише ZN.UA.

Повідомлялося, що до Німеччини прибуде до мільйона біженців в 2015 році. А згідно з прогнозом Євросоюзу, ще три мільйони мігрантів прибудуть до Європи до кінця наступного року. За даними ООН, понад 750 тисяч біженців прибули до берегів Європи через Середземне море з початку 2015 року.

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Німеччина займає найбільш активну позицію в прийомі біженців. Щодня в країну прибуває до 10 тисяч осіб. За перші 6 місяців 2015 року Німеччина прийняла у себе найбільше мігрантів - 450 тисяч осіб, до кінця року їх буде 800 тисяч, всього - 1,3 млн.